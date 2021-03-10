20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte sokağa çıkma saatleri

Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki şehirlerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşların şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek olmayacak.



Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilecek.



Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.



Çok yüksek risk grubundaki illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altının şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına yönelik kısıtlama sürecek.



