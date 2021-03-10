20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte sokağa çıkma saatleri
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hakkındaki araştırmalar, söz konusu yaş grubunda yer alan yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağının yanı sıra toplu taşıma yasağı ve güncel izin saatleri de merak ediliyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecine ilişkin yayımlanan yeni genelgeler konusunda sıkça sorulan soruları cevapladı. İşte, 20 yaş altı seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamalarında son durum...
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65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri 10.00-14.00, 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.
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20 YAŞ ALTI SEYAHAT KISITLAMALARINDA SON DURUM
Çıkış, varış ve güzergah kentlerinde yüksek ya da çok yüksek risk grubundaki iller bulunması halinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı çocuk ve gençlerin şehirlerarası seyahatleri devam eden uygulamadaki gibi izne tabi olacak.
Bu kapsamda daha önce yayımlanan genelgede belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat izin kurullarından seyahat izin belgesi düzenlenmesi uygulamasına devam edilecek.
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Çıkış, varış ve güzergah illerinde sadece düşük ve orta risk grubundaki şehirlerin bulunması halinde ise bu yaş grubundaki vatandaşların şehirlerarası seyahatleri için izin alınmasına gerek olmayacak.
Ayrıca 20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli veya vasisinin bulunması şartıyla herhangi risk grubu ayrımı yapılmaksızın ve izne tabi olmaksızın şehirlerarası yolculuk yapabilecek.
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecek.
Çok yüksek risk grubundaki illerde ise 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altının şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına yönelik kısıtlama sürecek.
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KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Söz konusu kısıtlamaların ne zaman sona ereceğine dair bilgiler henüz yok. Bu kapsamda ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.