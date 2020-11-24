20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

ÇOCUKLAR VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLECEK 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.