20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte 20 Kasım Cuma günü yeni tedbirler devreye girdi. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı da alınan yeni tedbirlerden biri. Genelgede belirtilen saatlerde 20 yaş altı gençler ve çocuklar sokağa çıkabilecek. Peki, 20 yaş altı gençler ve çocuklar için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri...
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1
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İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle virüs salgınında artan hasta ve can kaybı sayıları nedeniyle, kısıtlamalar yeniden hayata geçirildi. Yeni bir karara kadar 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı vatandaşlar, günün belirli saatlerinde dışarı çıkabilecek.
2
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Yeni tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
3
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ÇOCUKLAR VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLECEK
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
4
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.
5
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KREŞ VE ANAOKULUNA GİDİŞLERİ SERBEST OLACAK
29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.