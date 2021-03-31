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GeriGündem 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde var? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
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Gündem
Haber Giriş: 31 Mart 2021 - 00:14 | 

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, hangi illerde var? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı, bu yaş grubundaki vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Milyonları ilgilendiren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, gözler 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? sorusunun yanıtına çevrildi. Daha önce alınan karara göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının düşük ve orta riskli illerde kaldırıldığı bildirilmişti. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller değişen risk haritası sonrası öne çıkan başlıklardan oldu. Yeni haritaya göre İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi illerinde de yer aldığı yüksek riskli 'kırmızı' kategorideki şehir sayısı 58'e çıktı. Buna göre daha önce 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olmayan iller de değişti. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmişti.

220 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan daha önceli genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Yüksek riskli 'kırmızı' kategorideki şehir sayısı 58'e çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir bu kategoride yer aldı. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde düşük riskli 'mavi' kategorideki Şırnak dışındaki tüm kentlerde renk değişti.

3KIRMIZI KATEGORİ

KIRMIZI KATEGORİ

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

4TURUNCU KATEGORİ

TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

5

SARI KATEGORİ

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

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