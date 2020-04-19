20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.



20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ DETAYLARI…



İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine koronavirüs tedbirleri kapsamında “Özel Gereksinimi” olan çocuk gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, 20 yaş altında, uzun süre kapalı ortamda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıklarını olumsuz etkileyeceği, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş “Özel Gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilecek.

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği ek genelgede, koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve sosyal izolasyonu sağlamak adına bugüne kadar ilgili bakanlıklar, valilikler , kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbirin alındığı ve uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda yayınlanan bir genelge ile 01.01.2000 tarihinden sonra doğan 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarının, geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı.