20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yapıldı. Toplantının ardından normalleşme süreci ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yaş altı vatandaşların hangi gün ve saatlerde dışarı çıkabileceklerini duyurdu. 0-14 yaş arası ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde dışarı çıkabilecek. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?