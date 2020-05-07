20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
20 yaş altısokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün sorusu araştırılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara müjdeli haber kabine toplantısı sonrası verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada hangi gün ve saat aralığında 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkabileceklerini duyurdu. Buna göre 0-14 yaş arası ve 15-20 yaş grubu arasındaki vatandaşlar farklı günlerde sokağa çıkabilecek.
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20 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından açıklama yapıldı. Toplantının ardından normalleşme süreci ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 20 yaş altı vatandaşların hangi gün ve saatlerde dışarı çıkabileceklerini duyurdu. 0-14 yaş arası ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde dışarı çıkabilecek. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
0-14 yaş arası 13 Mayıs’ta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.9-10 Mayıs’ta da sokağa çıkma sınırlaması uygulaması devam edecek.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasağının tamamen biteceği tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.