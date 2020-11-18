20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19'a ilişkin yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan açıklamasında 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulamasının, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da uygulanacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından 20 yaş ve altındaki çocuk ve gençlerin araştırmaları hız kazandı. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak. İşte kısıtlamanın ayrıntıları...
2
Abone Ol
GENELGE YAYIMLANDI
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.
3
Abone Ol
KISITLAMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.
4
Abone Ol
5
Abone Ol
20 YAŞ ALTINA KISITLAMA
Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.