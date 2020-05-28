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HaberlerGündem Haberleri20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş grubu hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkacak?
GeriGündem 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş grubu hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkacak?
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Hürriyet
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Haber Giriş: 28 Mayıs 2020 - 20:22,

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş grubu hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkacak?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından en çok merak edilen konulardan biri olan 20 yaş grubu sokağa çıkma yasağı ve 0-18 yaş sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı soruları cevap arayan konular arasındaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak kararları açıkladı. Peki 20 yaş sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 0-18 yaş grubu hangi gün ve saat kaçta dışarı çıkacak?

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Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda gördüklerini belirten Erdoğan, şu ifadelerini kullandı:

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20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

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"0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni normal düzende maske, mesafe, temizlik, bunları ihmal etmeyelim." uyarısında bulundu.

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