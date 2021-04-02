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GeriGündem 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylar
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Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 19:43 | 

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve detaylar

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri, hafta sonu ile beraber yeniden gündeme geldi. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı'nda yeni kararların hayata geçmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller değişti. Çok yüksek riskli kırmızı kategorideki illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilmişti. Yeni haritada yer alan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama buna göre uygulanacak. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte, izin saatleri ve detaylar.

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı için son gelişmelere gözler çevrildi. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi illerinde de yer aldığı yüksek riskli 'kırmızı' kategorideki şehir sayısı 58'e çıktı. Buna göre 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olmayan illere yenileri eklendi. Yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde kısıtlama sürecek. Daha önce alınan karara göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştı.

220 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan daha önceli genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;

Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

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Yüksek riskli 'kırmızı' kategorideki şehir sayısı 58'e çıkarken, İstanbul, Ankara ve İzmir bu kategoride yer aldı. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde düşük riskli 'mavi' kategorideki Şırnak dışındaki tüm kentlerde renk değişti.

4KIRMIZI KATEGORİ

KIRMIZI KATEGORİ

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

5TURUNCU KATEGORİ

TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

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SARI KATEGORİ

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

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