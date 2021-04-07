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Haber Giriş: 07 Nisan 2021 - 17:16 | 

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulaması risk gruplarına göre bazı illerde devam ederken, bazı illerde ise kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Uygulamaya göre 20 yaş altı vatandaşlar 14.00'ten itibaren genelgede belirtilen saate kadar dışarı çıkabiliyorlar. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller hakkında detaylı bilgi

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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve hangi illerde yasak olduğu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulaması risk gruplarına göre bazı illerde devam ediyor. Kısıtlama, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde uygulanıyor. Öte yandan 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.

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Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

3KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

KIRMIZI KATEGORİ (ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER)

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

4TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

TURUNCU KATEGORİ (YÜKSEK RİSK GRUBUNDAKİ İLLER)

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

5SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

SARI KATEGORİ (ORTA RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ (DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER)

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