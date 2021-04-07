20 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve hangi illerde yasak olduğu, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı uygulaması risk gruplarına göre bazı illerde devam ediyor. Kısıtlama, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde uygulanıyor. Öte yandan 20 yaş altı vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi.