20 yaş altı sokağa çıkma yasağı getirildi mi? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DEVAM EDİYOR MU? Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının halen uygulandığını belirtti.



Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 65 yaş üstü için şu ifadeler kullanılmıştı;



İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.



Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.