20 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti mi? Yasak kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge
Corona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağı genişletilerek 20 yaş altına da kısıtlama getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu kararın ardından, İçişleri Bakanlığı alınan tedbirle ilgili 81 ile yeni genelge gönderdi. Genelgeye göre, “Özel Gereksinimi” olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili istisnalar sağlanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı kimleri, kaç yaşındakileri kapsıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgenin detayları...
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Sokağa çıkma yasağı kimleri kapsıyor? sorusu, ülkemizde alınan corona virüsü önemleri çerçevesinde yanıtı en fazla araştırılan konulardan oldu. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkma hususunda getirilen kısıtlamaya ilişkin İçişleri Bakanlığı yeni bir düzenlemeyi gündeme taşıdı. Buna göre, 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerin enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verildi. İşte, sokağa çıkma yasağı yaş aralığı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Corona Virüs tedbirleri kapsamında 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgede, 20 yaş altındakilerin Corona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı. 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.
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Bu kapsamda, otizm ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanı konulmuş ‘özel gereksinimi’ olan çocuk ve gençlerin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde, rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanında bulundurmak, enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ikametlerinden çıkmalarına, park ve bahçelerde dolaşmalarına aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmelerine izin verilmesi istendi.
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Ayrıca, valilik ve kaymakamlıklardan uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, çocuk ve gençler ile ailelerinin herhangi bir şekilde mağduriyetlerine mahal verilmemesi istendi.
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YASAK HANGİ YAŞTAKİLERİ KAPSIYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağını 20 yaş ve altına da geldiğini belirterek, "1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlularda tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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65 yaş üzerindeki vatandaşlara da daha öncesinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti.