20 yaş altı sokağa çıkma yasağı değişti mi? Yasak kimleri kapsıyor? İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne Corona Virüs tedbirleri kapsamında 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerle ile ilgili istisnaları içeren ek genelge gönderdi. Genelgede, 20 yaş altındakilerin Corona Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklandığı hatırlatıldı. 01 Ocak 2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde olumsuzluklar oluşturabileceği ifade edildi.