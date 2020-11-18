20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge
Son Dakika Haber... 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yeniden yeniden gündemde. Koronavirüs vakalarındaki artışla birlikte yeni kısıtlamaların devreye sokulmasına karar verildi. Yasaklardan biri de 20 yaş altı yaş grubunu ilgilendiriyor. Yeni alınan kararla 65 yaş üstü gibi 20 yaş altı da belirlenen saatler arasında sokağa çıkabilecek. 65 yaş üstü vatandaşlar ise 10.00 ila 13.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri...
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Koronavirüs gündemi ile gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için alınan kararları da duyurdu. Alınan yeni tedbirler arasında 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının çalışanlar hariç 20 yaş altı için uygulanması kararı verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede 65 yaş ve üzeri vatandaşlara hangi saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı paylaşıldı. 20 yaş altı vatandaşların ise farklı saatlerde sokağa çıkabileceği belirtildi. Peki, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında uygulanacak?
65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin koronavirüs gündeminde takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alınan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. " dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise, "65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.
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20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKACAK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede," 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek." denildi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
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Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının halen uygulandığını belirtti.
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Daha önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, 65 yaş üstü için şu ifadeler kullanılmıştı;
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle tüm illerde valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek bazı cadde ve sokaklarla ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içmek yasaklandı.
Daha önce illere gönderilen genelgeyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı yapılacak analizlere (hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranı vb.) göre il hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi gerektiği kaydedilen genelgede, bu konuda alınacak yeni tedbirlere yer verildi.
Bu doğrultuda valilerce, Kovid-19 salgınının illerindeki seyri anlık olarak takip edilerek, hasta ve temaslı kişi, ağır hasta, entübe, vefat sayıları ile 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorilerdeki oranında yaşanan artış trendlerine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların gün içerisinde saat 10.00-16.00 arasında sokağa çıkabilmelerine, bu saatler dışında sokağa çıkmamalarına dair kısıtlamaya gidilmesi yönünde karar alınacak.
Son dönem gelişmelerine bağlı olarak alınan/alınacak kararlar belirli aralıklarla gözden geçirilerek, belirtilen kriterlerde iyileşme sağlanması durumunda ise kısıtlama aynı usulle kaldırılacak.