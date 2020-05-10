20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bugün 65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatler aralığında dışarı çıkabilecekler. 20 yaş altı vatandaşlar ise bu hafta içi iki grup halinde sokağa çıkma izninden faydalanacaklar. İşte 4 aşamalı normalleşme planına göre; kısıtlamanın sona ereceği tarih ile ilgili detaylar…