20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından izinlerin verileceği tarihler belli oldu. 0-14 yaş ve 15-20 yaş aralığındaki vatandaşlar farklı tarihlerde dışarı çıkabilecekler. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar…
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bugün 65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatler aralığında dışarı çıkabilecekler. 20 yaş altı vatandaşlar ise bu hafta içi iki grup halinde sokağa çıkma izninden faydalanacaklar. İşte 4 aşamalı normalleşme planına göre; kısıtlamanın sona ereceği tarih ile ilgili detaylar…
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
0-14 yaş arası 13 Mayıs’ta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Hürriyet’ten Gizem Karakış ve Meltem Özgenç’in haberine göre, Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.