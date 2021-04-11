20 yaş altı sokağa çıkış saatleri değişti mi? İşte çocuklar için güncel izin saatleri
20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, belli saat aralıkları hariç uygulanmaya devam ediyor. Bu yaş grubundaki gençler, izin saatlerinde bir değişim olup olmadığını sorguluyor. Peki, 20 Yaş altı sokağa çıkış saatleri değişti mi?
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Son Kabine Toplantısı'nın ardından tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs kararlarını belli olmuştu. Alınan kararlar arasında Ramazan ayı tedbirleri de var. Bu gelişmelerle birlikte, 20 yaş altı gençlerin yasak durumu merak konusu oldu. İşte, çocuklar için güncel izin saatleri...
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20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri aralığında vatandaşlar evlerinde kalıyorlar. 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabiliyor.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında, ‘Marttan itibaren iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir.’ açıklamasını yaptı. Henüz yasakların ne zaman kalkacağı ile ilgili net bir tarih açıklanmadı.
Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.