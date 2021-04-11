20 yaş altı sokağa çıkış saatleri değişti mi? İşte çocuklar için güncel izin saatleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son açıklamasında, ‘Marttan itibaren iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir.’ açıklamasını yaptı. Henüz yasakların ne zaman kalkacağı ile ilgili net bir tarih açıklanmadı.



Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.



