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Hürriyet
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Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 17:25 | 

20 yaş altı seyahat edebilir mi? 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilir mi?

20 yaş altı seyahat edebilir mi sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Çocuklar sokağa çıkma yasağı kapsamında seyahat hususunda da belirli kurallara tabi tutulacak. 20 yaş altı olarak belirlenen kriterlere uyan kişiler, sokağa çıkma yasağı kapsamında haftanın belirli saatlerinde dışarı çıkma iznine tabi olacak. Peki, çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek ve seyahat yasağı nasıl işleyecek? Veli ile dışarı çıkmak mümkün olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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20 yaş altı gençler ve çocuklar velisi ile dışarı çıkabilecek, seyahat edebilme hakkına sahip olacak. Belirli koşullar altında gerçekleşecek olan 20 yaş altı seyahat süreci, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı kriterler dahilinde gerçekleşecek. Peki, 20 yaş altı seyahat edebilir mi ve 20 yaş altı velisi ile dışarı çıkabilir mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2ÇOCUKLAR VE 20 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK
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ÇOCUKLAR VE 20 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK?

20 yaş altı ve çocuklar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek. Ancak çalışıyorlarsa ve işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz etmişlerse bu yasaktan muaf tutulmaktadırlar.

Velileri ile de çıkma imkanına sahip olacak olan 20 yaş altı vatandaşlar için genelgede yer alan detaylar şu şekilde;

3ÇOCUKLAR VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLECEK
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ÇOCUKLAR VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLECEK

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

420 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR
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20 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

5KREŞ VE ANAOKULUNA GİDİŞLERİ SERBEST OLACAK
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KREŞ VE ANAOKULUNA GİDİŞLERİ SERBEST OLACAK

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.

6CUMA NAMAZINA GİDEBİLECEKLER
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CUMA NAMAZINA GİDEBİLECEKLER

Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

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