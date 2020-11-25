20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri
Türkiye'de Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı, yaklaşık 34 milyon kişiyi kapsıyor. 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, bu yaş grubundaki gençlerin ne zaman ve hangi saatler dahilinde sokağa çıkabileceği merak konusu oldu. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Son dönemde artan Koronavirüs vakaları nedeniyle 20 yaş altı gençlere belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında sokağa çıkamayan gençler de genelge ile belirlenen yasal saatlerini araştırıyor. İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...
2
Abone Ol
ÇOCUKLAR VE 20 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK?
20 yaş altı ve çocuklar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek. Ancak çalışıyorlarsa ve işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz etmişlerse bu yasaktan muaf tutulmaktadırlar.
Velileri ile de çıkma imkanına sahip olacak olan 20 yaş altı vatandaşlar için genelgede yer alan detaylar şu şekilde;
3
Abone Ol
ÇOCUKLAR VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLECEK
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
4
Abone Ol
20 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
5
Abone Ol
KREŞ VE ANAOKULUNA GİDİŞLERİ SERBEST OLACAK
29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.
6
Abone Ol
CUMA NAMAZINA GİDEBİLECEKLER
Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.