20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

ÇOCUKLAR VE 20 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK? 20 yaş altı ve çocuklar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek. Ancak çalışıyorlarsa ve işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz etmişlerse bu yasaktan muaf tutulmaktadırlar.



Velileri ile de çıkma imkanına sahip olacak olan 20 yaş altı vatandaşlar için genelgede yer alan detaylar şu şekilde;