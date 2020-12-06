20 yaş altı ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilir? İşte 20 yaş altı çocuk ve gençler için sokağa çıkma saatleri
Son dönemde artan Koronavirüs vakaları nedeniyle 20 yaş altı gençlere belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlama kapsamında sokağa çıkamayan gençler de genelge ile belirlenen yasal saatlerini araştırıyor. Öte yandan son olarak bu yaş grubundaki gençlerin otobüs ve toplu taşıma kullanımı hakkında da bir karar alındı. Peki, 20 yaş altı ne zaman, saat kaçta sokağa çıkabilir?
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve toplu taşıma kararı gündemde yer alıyor. Türkiye'de Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı, yaklaşık 34 milyon kişiyi kapsıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, '65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.' dedi. İşte, 20 yaş altı çocuk ve gençler için sokağa çıkma saatleri...
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20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KISITLAMASI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, yeniden tırmanışa geçen koronavirüs salgınının ülkemizde de etkisini gösterdiğini vurgulayarak, sokağa çıkma yasağının genişletildiğini açıkladı.
Erdoğan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile ilgili verilen kararları şöyle duyurdu;
65 yaş üstü 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacaktır.
Tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde mevlüt, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya gelecekleri etkinlikler yapılamayacaktır.
Bu hususlarla ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınlayacağı genelgede yayınlanacak ve salı akşamından itibaren uygulanmaya başlanacak.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
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20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.