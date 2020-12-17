20 yaş altı ne zaman dışarı çıkabiliyor? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
20 yaş altı sokağa çıkma yasağının detayları araştırılıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatler aralığında dışarı çıkabiliyorlar. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağı izin saatleri açıklandı. Bu açıklamaya göre Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireylerin ne zaman dışarı çıkabileceği belli oldu. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri araştırılan konular arasında bulunuyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirtilen yaş aralığındaki vatandaşlar belirli saatler aralığında dışarı çıkabiliyorlar. Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00’ten itibaren İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde duyurulan saate kadar sokakta durabiliyorlar.
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20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
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20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.