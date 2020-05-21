Gündem Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 17:46 , 21 Mayıs 2020 - 19:38

20 yaş altı gençler ne zaman dışarı çıkacak? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ?

20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma izninin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyorlar. Normalleşme sürecinde kademeli olarak uygulanmaya başlanan 20 yaş altı sokağa çıkma izni belirli günlerde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında 0-14 yaş ve 15 20 yaş grubundakilerin haftada bir gün belli saat aralığında dışarı çıkabileceklerini açıkladı. 20 Mayıs'ta 0-14 yaş sokağa çıkma izninin uygulanmasının ardından sıra gençlere geldi. Peki 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?