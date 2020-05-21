20 yaş altı gençler ne zaman dışarı çıkacak? 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman ?
20 yaş altı vatandaşlar sokağa çıkma izninin ne zaman olduğunu öğrenmek istiyorlar. Normalleşme sürecinde kademeli olarak uygulanmaya başlanan 20 yaş altı sokağa çıkma izni belirli günlerde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında 0-14 yaş ve 15 20 yaş grubundakilerin haftada bir gün belli saat aralığında dışarı çıkabileceklerini açıkladı. 20 Mayıs'ta 0-14 yaş sokağa çıkma izninin uygulanmasının ardından sıra gençlere geldi. Peki 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?
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Sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar belirtilen tarih ve saat aralığında dışarı çıkabiliyorlar. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu hafta uygulanacak olan izinleri duyurdu. 20 Mayıs'ta 0-14 yaş aralığına sokağa çıkma izni verildi. Şimdi sıra 15-20 yaş aralığına geldi. Peki 15-20 yaş sokağa çıkma izni ne zaman?
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15 20 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında verdiği son bilgilere göre 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izninin olduğu gün ve saatler şöyle…
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14 yaş ve altı: 20 Mayıs 2020 Çarşamba saat 11:00-15:00 arası
15-20 yaş arası: 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arası
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.