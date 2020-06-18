20 ve 21 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler İçişleri Bakanlığı genelgesinde
Sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında ve ne zaman başlıyor sorusu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamanın ardından gündemde yer almaya başladı. Son günlerde vaka sayılarındaki artışın ardından Bilim Kurulu ile bir değerlendirme sürecine giren Sağlık Bakanlığı, yüz binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı LGS ve YKS sınavlarının gerçekleştirileceği tarihlerde sokağa çıkma yasağı kararı aldı. Peki, sokağa çıkma yasağı 20-21 Haziran tarihlerinde mi uygulanacak? İşte, o cumartesi pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı sorularına yönelik bazı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayımlaması beklenen İçişleri Bakanlığı'nın bu süreçte kısmi olarak uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı hakkında ayrıntıları vermesi bekleniyor. Cumartesi günü uygulanacak olan LGS ve gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sürecinde olumsuzluklarla karşılaşılmaması için gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağı belirli vatandaşları etkileyecek. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte, genelge ile çerçevesi belirlenecek olan sokağa çıkma yasağı hakkında bazı bilgiler
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı uygulanacağını açıkladı.
Bakan Koca, ''Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi'' dedi.
2
Abone Ol
Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Koca, ''LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler'' dedi.
3
Abone Ol
Bu açıklamaların ardından gözler İçişleri Bakanlığı'na çevrildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelge çerçevesi ile yasağa tabi ve muaf olan kişileri belirleyerek 81 il valiliğine göndermesi bekleniyor.
4
Abone Ol
Genelge geldiği an haberimizin içerisine eklenecektir. Genelge ile sokağa çıkma yasağının başlayacağı tarih ve saat ile birlikte genel detaylar da öğrenilebilecek.