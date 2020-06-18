20 ve 21 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler İçişleri Bakanlığı genelgesinde

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayımlaması beklenen İçişleri Bakanlığı'nın bu süreçte kısmi olarak uygulanması beklenen sokağa çıkma yasağı hakkında ayrıntıları vermesi bekleniyor. Cumartesi günü uygulanacak olan LGS ve gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS sürecinde olumsuzluklarla karşılaşılmaması için gerçekleştirilecek olan sokağa çıkma yasağı belirli vatandaşları etkileyecek. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte, genelge ile çerçevesi belirlenecek olan sokağa çıkma yasağı hakkında bazı bilgiler



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı uygulanacağını açıkladı.



Bakan Koca, ''Gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için Cumhurbaşkanımız sınırlı sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdi'' dedi.