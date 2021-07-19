20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedir, neden kutlanır? Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi
20 Temmuz, Kıbrıs Türkleri için varoluş mücadelesinin en önemli günlerinden biri. Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla TSK tarafından 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşananlar her yıl 20 Temmuz'da Barış ve Özgürlük Bayramı adı altında hatırlatılıyor. İşte 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı tarihi...
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla çok sayıda etkinlik ve tören düzenlenecek. Kıbrıs Türk halkını özgürlüğe kavuşturan 20 Temmuz 1974'teki harekatın yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere çeşitli ülkelerden çok sayıda konuk KKTC'ye gelecek. "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" nedeniyle başkent Lefkoşa ile tüm ilçelerde tören ve etkinlikler düzenlenecek.
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Ulusal bir bayram olarak kutlanan 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, her yıl resmî törenlerle kutlanır. Stadyumlarda kutlama törenleri düzenlenir. Harekât ile ilgili oyunlar, sergiler, paneller ve konserler halka açık olarak düzenlenir. Çoğu Kuzey Kıbrıs vatandaşı, kutlama amacıyla evlerine Türkiye bayrağı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı asar.
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KIBRIS BARIŞ HAREKATI
20 Temmuz 1974'te başlatılan Barış Harekatı ile Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı önlenerek, Kıbrıs Türk halkının varlığı da güvence altına alındı. Ada'da 1974 harekatına giden sürecin ilk adımları 1950’li yıllarda atıldı. Rumlar, Yunanistan’a katılmak için birtakım faaliyetlere girişti. Böylece Türkiye, meseleye dahil oldu. Ada'da iki toplumlu Kıbrıs Devleti’nin kurulması için harekete geçildi.
Kıbrıs Barış Harekatı’nda Türk ordusu, 498 şehit verdi. Kıbrıs Türk tarafı ise, harekatta 70’i mücahit, 270 kişiyi kaybetti. Kıbrıs Türklerinin genel olarak verdiği şehit sayısı ise 1672 olarak kayıtlara geçti.
Sonuçta harekat sayesinde Kıbrıs’ın bugünkü sınırları çizildi. 13 Şubat 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Rauf Denktaş, Federe Devlet ve Meclis Başkanı oldu. 15 Kasım 1983’te ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşu dünyaya ilan edildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı da yine Rauf Denktaş oldu.