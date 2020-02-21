20 Şubat Süper Loto sonuçları ile büyük ikramiye 2. Kez devretti – Süper Loto 2020 sorgulama
20 Şubat tarihli Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının her hafta büyük bir heyecanla beklediği Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 2. Kez devretti. Peki, Süper Loto’nun şanslı numaraları hangileriydi, devreden büyük ikramiye ne kadar? İşte biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını merak edenler için Süper Loto 2020 sorgulama ekranı…
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644. hafta Süper Loto sonuçları önce canlı yayında ardından Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfası üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Süper Loto’nun 20 Şubat tarihli sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca Süper Loto büyük ikramiye 2. kez devretti. 5 bilen 46 kişi ise 11 bin 758,50'şer lira kazandı. Peki Süper Loto’da bu haftanın şanslı numaraları hangileriydi?
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Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 16, 24, 25, 30, 39 ve 42 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun 644. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin 648,39 liralık ikramiye devretti.
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Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 11 bin 758,50'şer lira, 4 bilen 3 bin 134 kişi 187,40'ar lira, 3 bilen 65 bin 986 kişi 15'er lira ikramiye kazandı.
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Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne oldu?
Süper Loto oyununun 643. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 8 bin 765'er lira, 4 bilen 3 bin 66 kişi 167'şer lira, 3 bilen 62 bin 707 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye kazanmıştı.