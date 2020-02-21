20 Şubat Süper Loto sonuçları ile büyük ikramiye 2. Kez devretti – Süper Loto 2020 sorgulama

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne oldu? Süper Loto oyununun 643. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretmişti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 8 bin 765'er lira, 4 bilen 3 bin 66 kişi 167'şer lira, 3 bilen 62 bin 707 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye kazanmıştı.