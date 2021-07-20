20 milyon dolara her şeyi anlatacak: Prens Harry'den kitap anlaşması
Eşi Meghan Markle ile birlikte Oprah Winfrey'e verdiği röportajda İngiliz kraliyet ailesini gerilime sürükleyen Prens Harry'den bir hamle daha geldi. Markle ile evlendikten sonra babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Sussex Dükü unvanı verilen Harry, ailesiyle ve kendisiyle ilgili anılarını kaleme alacak. Bunun için de İngiliz ve ABD basınına göre 20 milyon dolarlık bir anlaşma yaptı.
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BİR YIL ÖNCE AİLEDEN AYRILDILAR
İngiltere Kraliyet Ailesi'nin üyeleri Prens Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle, Mart 2020'de kraliyetteki görevlerinden ayrılmış, oğulları Archie ile birlikte ABD'nin California eyaletine taşınmıştı.
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SES GETİREN RÖPORTAJ
Harry ile Meghan, kraliyet ailesindeki son resmi görevlerinden tam 1 yıl sonra, 7 Mart 2021'de ünlü televizyoncu Oprah Winfrey ile bir röportaj gerçekleştirmişti.
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IRKÇILIK SUÇLAMASI
Sussex Dükü ve Düşesi ilk olarak ikinci bebeklerinin kız olacağını müjdelerken, ilk bebekleri doğmadan önce sarayda yaşadıkları sorunları anlatmış ve Meghan'ın hamileliği sırasında bebeğinin cildinin "ne kadar koyu" olabileceğine ilişkin sarayda "endişeler" olduğunu bu nedenle de bebeklerine unvan verilmediğini söylemişti.
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İKİNCİ BEBEK DÜNYAYA GELDİ
Çiftin ikinci çocukları Lilibet "Lili" Diana Moundbatten-Windsor ise, 4 Haziran'da ABD'nin California eyaletinde Cuma günü 11:40'ta dünyaya gelmişti.
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KİTAP YAZACAK
Guardian’ın haberine göre ailesiyle arası gergin olan ve ABD'ye yeni bir yaşam kuran Prens Harry’nin anılarını aktaracağı kitap anlaşmasını kabul ettiği açıklandı.
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DÖNÜŞTÜĞÜ ADAMI ANLATACAK
Prens Harry, 'Doğduğu prens olarak değil, dönüştüğü adam olarak' anılarını kaleme alacağını belirtti. Prens Harry, hikayesini anlatırken kitapta inişler, çıkışlar, hatalar ve alınan derslerinin yer alacağını ifade etti. Prens Harry'nin kitabının önümüzdeki yıl çıkması beklenirken kitap anlaşmasından 20 milyon dolara yakın para aldığı belirtiliyor.
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İZİN ALMADI
İddialara göre Harry, bu kitabı kaleme almak için Kraliçe 2. Elizabeth ya da babası Prens Charles'ın iznini almadı. Hatta anılarını yazmak için izne ihtiyacı olmadığını da savundu.
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HAYALET YAZAR İDDİASI
İngiliz basınında yer alan bir habere göre de Prens Harry ile onun anılarını yazacak olan hayalet yazarı George Clooney tanıştırdı. Bu iddialara göre Harry'nin anılarını yazacak olan kişi aslında J.R Moehringer. Pulitzer ödüllü yazar, bugüne kadar aralarında Andre Agassi, Phil Knight gibi ünlü kişilerin biyografilerini de kaleme aldı.
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CLOONEY Mİ TANIŞTIRDI?
Prens Harry ile J.R. Moehringer'ı tanıştıran kişinin de Hollywood yıldızı George Clooney'in tanıştırdığı iddialar arasında. Clooney eşi Amal Clooney ile birlikte Harry ile Meghan'ın düğününe de katılmıştı.