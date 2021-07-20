20 milyon dolara her şeyi anlatacak: Prens Harry'den kitap anlaşması

HAYALET YAZAR İDDİASI İngiliz basınında yer alan bir habere göre de Prens Harry ile onun anılarını yazacak olan hayalet yazarı George Clooney tanıştırdı. Bu iddialara göre Harry'nin anılarını yazacak olan kişi aslında J.R Moehringer. Pulitzer ödüllü yazar, bugüne kadar aralarında Andre Agassi, Phil Knight gibi ünlü kişilerin biyografilerini de kaleme aldı.