20 Mayıs sahur saatleri: Sahurda ezan ne zaman okunacak sahur saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir sahur imsak vakitleri
Sahur saat kaçta? sorusu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Eskişehir sahur vakitleri bilgisini araştıranların yanıt aradığı konulardan oldu. Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'ne göre, tüm illerin sahur vakitleri bilgisi yayınlandı. 20 Mayıs imsak vakitleri takvimi üzerinden tüm illerin sahur saatleri öğreniliyor. Peki, sahur vakti ezan ne zaman okunacak? Sahura ne kadar kaldı, bu gece sahur saat kaçta? Yarınki oruç ibadetini idrak etmek üzere oruca niyet edecek olanlar sahur vakitlerini yaşadıkları ile seçerek sorgulayacaklar. İşte, Diyanet bilgisine göre 20 Mayıs il il sahur saatleri ve tüm illerin sahur vakitleri...
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Tüm illerin sahur saatleri 20 Mayıs Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden belli oldu. Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek olan mübarek Ramazan ayında sahur vakitleri günden günde farklılık gösteriyor. Oruç ibadeti için önemli bir yeri olan sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. İşte, Ramazan İmsakiyesi 2020 ve İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Gaziantep başta olmak üzere tüm illerin sahur vakitleri ve il il sahur saatleri.
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SAHUR SAAT KAÇTA?
Diyanet 2020 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre, 20 Mayıs'ta sahur saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL:03:45
ANKARA: 03:36
İZMİR: 04:07
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TÜM İLLERİN SAHUR VAKİTLERİ
Ayrıca 2020 Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Peygamber Efendimiz meaIen buyuruyor ki: “Ey bu gecenin ve biraz sonra oIacak sahurun Rabbi oIan AIIah'ımız.. Bizi iftarIara uIaştırırken günahIarımızdan arınmış oIarak orucumuzu açmayı nasip eyIe… Âmin…”
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AREFE VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.
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2020 Ramazan Bayramı’nın ilk günü 24 Mayıs 2020 Pazar günü olacak. Toplamda 3 gün sürecek olan bayram 25 Mayıs 2020 Pazartesi ve 26 Mayıs 2020 Salı günleri de devam edecek. 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü ise Ramazan Bayramı arifesi olacak. Cumartesi gününün de eklenmesiyle birlikte 2020 Ramazan Bayramı tatili toplamda 4 gün olacak.
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AREFE GÜNÜ NEDİR?
Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.