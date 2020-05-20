20 Mayıs sahur saatleri: Sahurda ezan ne zaman okunacak sahur saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir sahur imsak vakitleri

Tüm illerin sahur saatleri 20 Mayıs Diyanet Ramazan İmsakiyesi üzerinden belli oldu. Ramazan Bayramı'na kadar devam edecek olan mübarek Ramazan ayında sahur vakitleri günden günde farklılık gösteriyor. Oruç ibadeti için önemli bir yeri olan sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. İşte, Ramazan İmsakiyesi 2020 ve İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Diyarbakır, Gaziantep başta olmak üzere tüm illerin sahur vakitleri ve il il sahur saatleri.