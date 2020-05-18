20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel ürünleri
20 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta yeni ürünlerin geldiği marketin bu hafta kataloğunda granit efektli wok tava 29,90 TL, büyük boy termos 149 TL, düdüklü tencere 349 TL, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 199 TL, 3’lü yaldızlı su bardağı 14,90 TL, tekli meyve konseptli meşrubat bardağı 6,95 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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BİM aktüel ürünleri her hafta belirli günlerde market raflarına ekleniyor. Cuma günü gelen aktüel ürünler koronavirüs sürecinde çarşamba günleri gelmeye başladı. BİM 20 Mayıs broşürü içerisinde Samsung Galaxy A70 cep telefonu 2.650 TL, cam ankastre set 1.099 TL, büyük boy termos 149 TL, düdüklü tencere 349 TL, çift fonksiyonlu Türk kahvesi makinesi 199 TL, tek dalga renkli çay seti 79,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.