20 Kasım cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İstanbul Ankara İzmir ve il il cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri, tüm illerde cuma namazı ibadetlerini idrak etmeye hazırlanan Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Diyanet tarafından yayınlanan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri ile 81 ilde cuma namazı, cuma hutbesinin okunmasının ardından gerçekleşecek. 20 Kasım cuma namazı saatleri Diyanet namaz saatleri takvimi ile öğreniliyor. Peygamberimiz (s.a.s) tarafından "Cemaatle eda edilmek üzere, her Müslümana farzdır." olarak beyan edilen cuma namazında sosyal mesafe kurallarına riayet edilecek. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 20 Kasım il il cuma namazı saat ve vakitleri.
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Cuma namazı saati, bu mübarek günün gelmesi ile beraber gündemdeki yerini aldı. Her hafta toplamak, bir araya getirmek anlamına gelen cuma gününde cemaat ile beraber kılınan cuma namazı her ilde farklı saatlerde gerçekleşiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 81 ilin namaz vakitleri resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. 20 Kasım cuma namazı takvimine göre, bu hafta cuma namazı, İstanbul'da 12:55'te, Ankara'da 12:39'da, İzmir'de 13:02'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. İşte, tüm illerin cuma namazı saati.
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı 20 Kasım cuma namazı saatlerini açıkladı. urumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 20 Kasım cuma namazı saat bilgisi her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 12:55
ANKARA: 12:39
İZMİR: 13:02
BURSA: 12:54
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
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Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.
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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
,İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).