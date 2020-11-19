20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
BİM aktüel ürünleri her hafta yoğun ilgi görüyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde uydu alıcılı smart tv 2.999 TL, kadın bot 49,90 TL, 2 askılı dilsiz uşak 39,90 TL, kadın-erkek pijama takımı 37,90 TL, cam davlumbaz 269 TL, çay makinesi 149 TL, blender seti 199 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte haftanın fırsatları ile ilgili bilgiler
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta da çok çeşitli fırsat ürünleri gelecek. 20 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğu içerisinde cam davlumbaz 269 TL, cam set üstü ocak 379 TL, çay makinesi 149 TL, blender seti 199 TL, mini fırın 159 TL, ütü masası 199 TL fiyatı ile geliyor. Kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında tekli chester koltuk, lambader, modern bench, çekmeceli yan sehpa da yer alıyor.