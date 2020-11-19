20 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte 2020 BİM aktüel kataloğu

BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Markete bu hafta da çok çeşitli fırsat ürünleri gelecek. 20 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğu içerisinde cam davlumbaz 269 TL, cam set üstü ocak 379 TL, çay makinesi 149 TL, blender seti 199 TL, mini fırın 159 TL, ütü masası 199 TL fiyatı ile geliyor. Kataloğun dikkat çeken ürünleri arasında tekli chester koltuk, lambader, modern bench, çekmeceli yan sehpa da yer alıyor.