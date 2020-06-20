20 Haziran’da (bugün) sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp 13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların, sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların, T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri, LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'ye kadar, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'ye kadar, YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin, belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi gibi araçlarla yapacakları şehir içi toplu ulaşımlarda herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot gibi) biletleme yapmış olanlar, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak."