20 haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve anlık çeyrek altın ve altın fiyatları takip ekranı.. 2020 altın piyasası yorumları

2020 ALTIN YORUMLARI Altının ons fiyatında dünkü işlemlerde 1.736 dolar seviyesinde anlık bir zirve yaşandığını ve ardından gerileyerek 1.720-1.725 dolar aralığında ilerlemiş olduğunu görmüş olsak da henüz 1.673-1.733 dolar kanal aralığının tam anlamıyla kırılmış olduğunu söyleyemeyiz.



Küresel yatırımcıların ons altın pozisyonlarına baktığımızda; alış ya da elde tutma hareketinin satış hareketlerinden daha hacimli olduğunu görüyoruz. Eğer satış baskısı artar ve riskli varlıklara yönelme olursa, ons altın fiyatında 1.673 dolar seviyelerine geri çekilmeler görebiliriz.



Ancak bu seviyelerde çok kalıcı olunmayacağını ve buradan yukarıya tepkilerin daha sert olacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan bir ara bozulmuş olan, ABD doları ve ons altın arasındaki ters yönde korelasyonun, şu sıralar yeniden çalıştığını gözlemliyoruz.



Hep belirttiğimiz gibi, gram altındaki hareketler ise ons altındaki hareketlerden daha sert olmaya devam ediyor. Dünkü işlemlerde de ons altının gün içi zirvesinden geri çekilmesindeki değişim -%1’in altında iken gram altında aynı yöndeki bu değişim -%1’in üzerinde oldu. Dolar/TL paritesinin, hafta içi önemli direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6.84 TL’yi aşmış olmasına rağmen gram altının 380 TL seviyesinde direnmesini de özellikle Borsa İstanbul’un 113 binli seviyelere doğru yükseliş trendini devam ettirerek gram altın için önemli bir alternatif olma durumundan kaynaklandığını düşünüyoruz.