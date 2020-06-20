20 haziran altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve anlık çeyrek altın ve altın fiyatları takip ekranı.. 2020 altın piyasası yorumları
Altın fiyatları 20 Haziran cumartesi günü 384 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatındaki yükselişin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranı ve 2020 altın yorumları
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Altın piyasasını takip edenler 19 haziran altın fiyatlarını internette araştırıyorlar. Çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok talep gören türlerin fiyatları ayrıca merak ediliyor. Altının gram fiyatı sabah saatlerinde 380 lira seviyesinde işlem görürken, bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatlarında artış oldu. İşte canlı ve anlık olarak altın fiyatlarını takip edebileceğiniz ekran ve 2020 altın yorumları
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 625 lira olurken, 621 liradan geri alınıyor.
Yarım altın 1.250 liradan satılırken, 1.239 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altını 2.492 liradan satılırken, 2.478 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 348 lira olurken, 346 liradan geri alınıyor.
GRAM ALTIN İÇİN 375 TL VE 390 TL SEVİYELERİ ÖNEMLİ!
Seda Yalçınkaya Özer - İntegral Yatırım Müdür Yardımcısı
Ons altın 1650-1750 dolar geniş bant aralığını bozmuş değil. Hem temel hem de teknik gelişmeler ons altın 1650 dolar seviyesine doğru gerilemelerde alım fırsatı vermeye devam ediyor. Ons altında 1650 dolar altıda kalıcı seyirler olmadığı sürece satış için aceleci olmamakta fayda var.
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Piyasada bol likidite, genişleyici para politikaları ve salgının yarattığı endişeler devam ediyor. Dolayısıyla ons altını besleyen hikaye halen daha baki. Ons altında 1747 dolar seviyesi üzerindeki günlük kapanışın oluşması halinde 1780 dolar seviyesine doğru güçlenmenin izlenmesi beklenebilir.
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Gram altın için ons altındaki her geri çekilme bir alım fırsatı veriyor. Gram altında genel olarak 375 TL seviyesi kısa vadeli alım fırsatı olabilir, 390 TL seviyesinden de çıkış gerçekleşebilir.
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DOLAR, BORSA VE ALTINDA MEVCUT GÖRÜNÜM NE GÖSTERİYOR?
Rıdvan BAŞTÜRK
Özel Fon Yöneticisi
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Dünya genelinde hareketlilik yaşanırken, dolar kurunda sakin bir seyir var demek doğru olacaktır. Risk iştahı yüksekken de düşükken de dolar kurunda sert hareketler görmedik. TL’nin reel getirisine yönelik olumsuz beklentiler TL’deki değer kazanımlarını sınırlı tutuyor. Faiz ve enflasyon gelişmeleri önemli olacak. Teknik olarak 6.60 TL ana destek, 6.70 TL ara destek olarak izlenebilir. Yukarıda ise 6.92 TL ilk kritik direnç olacaktır.
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Borsa İstanbul 100 tarafında pozitif ivme sürüyor. Asya, ABD ve Avrupa borsaları geçen hafta sert düşerken BİST 100 bundan etkilenmedi. Yabancı payının yüzde 66’lardan yüzde 51’e kadar gerilediğini görmekteyiz. Burada daha çok teknik seviye takibini öneriyorum. Yükselen kanal hareketi sürüyor. 107 bin üzerinde kalındığı sürece pozitif ivme devam edecektir. Mevcut pozitif görünüm 107 bin kırılması durumunda bozulabilir. Yukarıda ise 115 binler ilk önemli eşik olarak izlenebilir.
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Altın tarafında ise yataylık var. Ons altın kısa vadede hareketli ancak genel görünümde yataylığını koruyor. Dolar kurunu da hesaba katarsak gram altında sert bir hareket yok. Daha çok düşüşlerin alım fırsatı vermesi yönündeki stratejimi koruyorum.
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2020 ALTIN YORUMLARI
Altının ons fiyatında dünkü işlemlerde 1.736 dolar seviyesinde anlık bir zirve yaşandığını ve ardından gerileyerek 1.720-1.725 dolar aralığında ilerlemiş olduğunu görmüş olsak da henüz 1.673-1.733 dolar kanal aralığının tam anlamıyla kırılmış olduğunu söyleyemeyiz.
Küresel yatırımcıların ons altın pozisyonlarına baktığımızda; alış ya da elde tutma hareketinin satış hareketlerinden daha hacimli olduğunu görüyoruz. Eğer satış baskısı artar ve riskli varlıklara yönelme olursa, ons altın fiyatında 1.673 dolar seviyelerine geri çekilmeler görebiliriz.
Ancak bu seviyelerde çok kalıcı olunmayacağını ve buradan yukarıya tepkilerin daha sert olacağını tahmin ediyoruz. Öte yandan bir ara bozulmuş olan, ABD doları ve ons altın arasındaki ters yönde korelasyonun, şu sıralar yeniden çalıştığını gözlemliyoruz.
Hep belirttiğimiz gibi, gram altındaki hareketler ise ons altındaki hareketlerden daha sert olmaya devam ediyor. Dünkü işlemlerde de ons altının gün içi zirvesinden geri çekilmesindeki değişim -%1’in altında iken gram altında aynı yöndeki bu değişim -%1’in üzerinde oldu. Dolar/TL paritesinin, hafta içi önemli direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6.84 TL’yi aşmış olmasına rağmen gram altının 380 TL seviyesinde direnmesini de özellikle Borsa İstanbul’un 113 binli seviyelere doğru yükseliş trendini devam ettirerek gram altın için önemli bir alternatif olma durumundan kaynaklandığını düşünüyoruz.
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Gram altın bu görüntüsü ile 380 TL seviyesinde halen geleceğe yönelik alım fırsatını barındırıyor diyebiliriz. Gram altının 380 TL seviyesinin üzerine çıkarak 385 TL seviyesine doğru bir patika açılması için beklenen haberler; ikinci dalga salgına dair belirtilerin görülmesi, Dolar Endeksi’nin 97,5 üst çıtasını kırması ve Dolar/TL’nin de 6.85 TL’yi aşması senaryolarının işlemesi olacaktır.