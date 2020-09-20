20 Eylül il il Koronavirüs tablosu: Günlük Coronavirus (korona virüs) illere göre ölüm ve vaka sayısı bilgileri - Covid-19 risk ve yoğunluk haritası
Koronavirüs il il günlük tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayımlanan Koronavirüs tablosu, günlük vaka sayıları, Covid-19 kaynaklı ölüm bilgileri gibi pek çok detayı kamuoyuna duyuruyor. Sağlık Bakanlığı'nın Covid 19 internet sitesinden açıklanan verilere göre, bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesinde gerçekleşti. Hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ege Bölgesi'nde kaydedildi. Günlük vaka tablosunda ise 20 Eylül Koronavirüs tablosuna göre, 61 kişi vefat etti, 1.116 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Koca, "Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı." dedi. Diğer taraftan dünya genelindeki Koronavirüs tablosu içerisinde ise dünya genelinde toplam 30 milyon 782 bin kişinin virüse temas ettiği bilgisi yer alıyor. Koronavirüs vaka sayısı en yüksek olan ülke ise 6 milyon 764 bin 962 kişi ile ABD olarak ön plana çıkıyor. İşte, 20Eylül Koronavirüs tablosu içerisinde yer alan iyileşen hasta, test sayısı, ölüm oranı bilgileri ve illere göre koronavirüs vaka sayısı istatistik verileri.
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Koronavirüs son durum bilgileri, 19 Eylül Koronavirüs tablosu üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulan son durum bilgileri içerisinde günlük ölüm sayısı, iyileşme oranı ve test sayısı gibi bilgiler yer alıyor. 19 Eylül 2020 Koronavirüs tablosu bilgilerine göre toplam 97 bin 416 kişinin test yaptırdığını açıklayan Bakan Koca,1538 yeni vaka olduğu ve 68 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. İşte, 19 Eylül Koronavirüs tablosu ve Bakan Koca'nın aktardığı önemli bilgiler
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Koronavirüs günlük tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tabloya göre bugünkü hasta sayısı, 1.519, bugünkü vefat sayısı 61, bugün iyileşen sayısı 1. 116, bugünkü test sayısı 95.321 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün ağır hasta sayımız 1.456’ya ulaştı. Artış hızı yavaşlamış olsa da bu sayı azalmadan huzurlu olamayız. Birlikte mücadele virüsü yenecek en önemli güç. Sağlık çalışanlarımıza vefa göstergemiz tedbirde güç birliğidir.
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Sağlık Bakanlığı tarafından illere göre koronavirüs vaka sayısı dağılımı belli oldu. Tabloda yer alan bilgiler şu şekilde;
Bir önceki güne göre yeni COVID-19 hasta sayısında, hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ve entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (sırasıyla -%13,3, -%7,0 ve -%4,9), hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında ise artış (%5,4) görülmüştür.
Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; 12 İBBS-1 bölgesinin 11’inde azalma gerçekleşmiş olup en fazla azalış ise Ortadoğu Anadolu Bölgesinde görülmüştür (-%25,0).
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65-79 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 24,4, erkeklerde ise 25,3’tür.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Doğu Karadeniz Bölgesindedir (-%40,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ege Bölgesindedir (%28,1).
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Sağlık Bakanlığı, 19 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 97 bin 416 Kovid-19 testi yapıldı, 1538 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1432 oldu.
AĞIR HASTA MESAJI
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün ağır hasta sayımız 1.432'ye ulaştı. Sağlık çalışanlarımızın en büyük mücadelesi ağır hastalarımızı iyileştirmeye yönelik. Ağır hasta sayımızı azaltmak elimizde. Tedbirlere uymamız için bu uyarılar bize yetmeli. Birlikte mücadele edelim" dedi.
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Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 111 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 1771 kişiye hastalık tanısı konuldu, 62 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1402 oldu.
HASTALIĞA YAKALANAN SAYISI 300 BİNE YAKLAŞTI
Bakan Koca Twitter'da yaptığı açıklamada, "Toplam hastalığa yakalanmış kişi sayısı yaklaşık 300.000 oldu. Bugün 62 CAN kaybımız var. Hastalıkla mücadele etmek tedbirde mücadele birlikteliği ile mümkün. BİRLİKte mücadele edelim. Sağlık çalışanlarımızın omuzlarındaki yükü azaltmak sorumluluğumuz" dedi.
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Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 17 Eylül tarihi için açıklanan tabloya göre son 24 saatte 1143 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 263 bin 745'e yükseldi. 66 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1372 oldu. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;
Toplamda 9 milyona yakın test yapıldı. 17 Eylül'de 1.648 yeni hastamız var. Kayıplarımızı ve ağır hasta sayısında artışı durdurmak elimizde. Tedbirlere hep birlikte uyarsak başarılı olacağız. Tedbirlere uyarak sağlık ordumuzun gücüne güç katın
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 1342 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 262 bin 602'ye yükseldi. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;
Yatak doluluk oranı yüzde 51.6, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 66.3, ventilatör doluluk oranımız ise yüzde 33.6 oldu.
Bugün günlük tablomuzda toplam hasta sayımız 1771. Test sayımız 112 bin 645. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 63. Zatürre oranımız son 1 haftanın ortalaması yüzde 7.1. Zatüre oranı yüzde 29-30'lardan bu orana düşmüş oldu. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Ağır hasta sayımız 1351'e kadar çıkmış durumda.
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Türkiye'de son 24 saatte 110 bin 412 Kovid-19 testi yapıldı, 1742 kişiye hastalık tanısı konuldu, 67 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1327'e yükseldi.Fahrettin Koca yaptığı açıklamada;
Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede GÜÇ BİRLİĞİ yaparsak virüsü yenebiliriz.
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Türkiye'de son 24 saatte 112 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1716 kişiye hastalık tanısı konuldu, 63 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1301 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 260 bin 58'e yükseldi.
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Toplam test sayısı 8 milyon 519 bin 560, vaka sayısı 291 bin 162, vefat sayısı 7 bin 56 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta 25 bin 273, ağır hasta sayısı 1267, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,2 oldu.