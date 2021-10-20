20 Ekim altın fiyatlarında son durum... Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? Uzmanların görüşleri 2021 piyasaında yaşanan gelişmeler
20 Ekim altın fiyatları yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 533 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 876 lira, Cumhuriyet altını 3.572 liradan satılıyor. İşte piyasalardaki son durum ve uzmanların görüşleri
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Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 529 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 533,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 876 lira, Cumhuriyet altını da 3.572 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.775 dolardan alıcı buluyor. Analistler, küresel piyasalarda enflasyon baskıları ve yükselişine devam eden uzun dönemli tahvil faizlerinin risk unsuru olarak dikkati çektiğini belirterek, bugün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişin yurt içinde altın fiyatlarında artışa sebep olduğunu kaydetti.
Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 9,34 seviyesinde bulunuyor. Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.
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Tapering için şartlar oluştu!
Rıdvan BAŞTÜRK
ABD ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdiğimizde kasım ayı başındaki toplantıda tahvil alımlarının azaltılmasına yönelik kararın gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum.
Küresel bazda enflasyon endişeleri devam ediyor. Bu hafta ABD’den açıklanan enflasyon verisinin yükselmeye işaret ettiğini gördük.
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Muhtemelen enflasyon 1-2 ay daha kuvvetli şekilde yükselmeye devam edecektir. Diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakın izlediği istihdam piyasasında da işler yolunda gidiyor. İşsizlik oranı yüzde 4.8’e düşerken, haftalık işsizlik başvuruları ise Mart 2020’den bu yana en düşük seviyesine geldi.
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Fed üyelerinin açıklamalarına baktığımızda ise enflasyon endişelerinin arttığını ve tahvil alımlarının azaltılmasına başlanması gerektiği yönünde açıklamalar görüyoruz. Fed Başkanı Powell da enflasyonun kalıcı olması yönündeki görüşlerini dile getirmişti.
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Bu gelişmeler yaşanmasına rağmen piyasada henüz net bir fiyatlama görmüyoruz. Dolar endeksinin bu hafta baskı altında kaldığını, majör borsaların ise yükseldiğini gördük. Bu hareketlerin sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Dolar endeksindeki düşüşlerin alım fırsatı vermesi ve borsalardaki yükselişlerin ise satış fırsatı vermesi beklenebilir. Tabii burada günlük kısa hareketlere bakmak yerine genel resimde yapılacak bir stratejiden bahsediyorum.