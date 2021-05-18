20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonuç ekranı e devlet'te olacak!
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları, öğretmen adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavlarının ardından, mülakat sonuçları erişime açılacak. MEB tarafından sınıf öğretmenliği, özel eğitim, İngilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri olmak üzere en çok ataması yapılacak olan sözleşmeli öğretmenlik alımında, mülakat sonuçları e devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. En son süreçte ise 20 bin öğretmen alımı atama sonuçları 8 Eylül'de açıklanacak. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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20 bin sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başladı. Mart ayında başlayan ön başvuru sürecinden geçen adaylar, mülakat sınavına katılacaklar. 17 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde yapılacak olan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı sonrası değerlendirme sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. MEB tarafından yapılan duyuruya göre Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB sözleşmeli öğretemen alımı başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta gerçekleşti. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak..
Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.
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20 BİN ÖĞRETMEN ALIMI KONTENTAJ SAYISI
Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.
Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce, 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.