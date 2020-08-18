20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi
Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi gündemde yer almaya devam ediyor. Haziran ayında başlayan süreçle 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları 28 Temmuz tarihinde açıklanmıştı. Sözlü sınav sonuçlarıyla beraber, gözler 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih tarihlerine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atamaları ne zaman yapılacak? İşte, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik alımı atama tercih tarihleriyle ilgili bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi, atama tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları sonrası atama tercihleri 31 Ağustos tarihinde alınmaya başlanacak. Sonuçlar ise 8 Eylül'de belli olacak. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi.
2
Abone Ol
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler atama tercihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan sözleşmeli öğretmenlik atama takvimine göre, atama tercihleri 31/08/2020 - 04/09/2020 tarihleri arasında yapılacak. Atama sonuçları ise 8 Eylül'de açıklanacak.
3
Abone Ol
60 alanda öğretmen ataması
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.
4
Abone Ol
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.
5
Abone Ol
Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.