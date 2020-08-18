20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi, atama tercihlerini gerçekleştirecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları sonrası atama tercihleri 31 Ağustos tarihinde alınmaya başlanacak. Sonuçlar ise 8 Eylül'de belli olacak. İşte, sözleşmeli öğretmenlik atama takvimi.