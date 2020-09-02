20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları kura ile belli oldu: e-Devlet 2020 öğretmen atama sonuçları sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK? Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.



Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.



