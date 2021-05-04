20 bin sözleşmeli öğretmen mülakatları ne zaman? MEB duyurdu! İşte sözleşmeli öğretmen sözlü sınav tarihleri

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Canlı yayında eğitim öğretim gündemi ile ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları ifade etti;



Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızla beraber olmak, elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde de hep 40 bin ve üzerinde atamalar yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi, ama her zaman bizim işimiz, koşturmacamız bunun artması ile taleplerde bulunmak, görüşmeler yapmak.