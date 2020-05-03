20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Başvurular hangi tarihte?
20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için geri sayım devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) başvuru işlemleriyle ilgili açıklama yaptı. Yaplan açıklamaya göre, 2020 Haziran ayında farklı branşlardan alımı yapılacak olan sözleşmeli öğretmen alımı elektronik ortamda ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşecek. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Sözleşmeli öğretmen alımı atama takvimine göre, 2020 sözleşmeli öğretmen başvuruları hangi tarihte? İşte, sözleşmeli öğretmen alımı başvurularıyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu. En fazla sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği branşlarından yapılacak olan sözleşmeli öğretmenlik başvurularında süre, yayınlanan tabloya göre işleyecek. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusuyla ilgili detaylar.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN?
MEB, haziran ayında yapılacak sözleşmeli öğretmen atama kontenjan listesi ile atama takvimini //personel.meb.gov.tr internet adresinden yayımladı. Yayınlanan takvime göre, MEB, sözleşmeli öğretmen kadroları için 1-12 Haziran'da ön başvuru alacak, sözlü sınavı 6-25 Temmuz'da yapacak.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
ilkatama.meb.gov.tr adresine kişisel e devlet kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapınız. Başvuracağınız alanı, mezuniyet bilgilerinizi ve formasyon eğitiminizin olup olmadığı bilgisini sisteme girin. Sisteme resminizi ekleyin başvurusu formunu eksiksiz doldurun. Başvurunuzu kaydedin. Başvuru formunuzun çıktısını alarak muhafaza edin.
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SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazlar 04-07 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak olup, sonuçlar 10 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak
Atama tercihleri 31 Ağustos-04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak, atama sonuçları ise 8 Eylül tarihinde sonuçlanacak.
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HANGİ BRANŞTAN KAÇ KİŞİ ALINACAK?
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek.
Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.
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Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.