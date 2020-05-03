20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? Başvurular hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Haziran ayında yapılacak 20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik başvurularının elektronik ortamda gerçekleştirileceğini duyurdu. En fazla sınıf öğretmenliği, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği, ilköğretim matematik öğretmenliği branşlarından yapılacak olan sözleşmeli öğretmenlik başvurularında süre, yayınlanan tabloya göre işleyecek. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvurusuyla ilgili detaylar.