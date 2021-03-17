20 bin sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? 2021 öğretmen ataması başvuru ekranı açıldı!
20 bin sözleşmeli öğretmen atama başvuruları adayların odaklandığı konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), tarafından yayınlanan duyuruya göre 2021 sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuruları 26 Mart tarihine kadar tamamlanacak. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre ön başvuru müracaatlarını tamamlayacak olanlar e belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden işlemlerini gerçekleştirecekler. 20 bin sözleşmeli öğretmenlik başvuru kılavuzunda kadro ve branş dağılımı adaylara yol gösterecek. İşte merak edilen sözleşmeli öğretmen başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı ve atama takvimi ile ilgili bilgiler.
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Sözleşmeli öğretmen başvurusu MEB'den yapılan duyurunun ardından başladı. Başvurusu reddedilen adaylar, başvuru süresi içerisinde ret gerekçelerinde yer alan açıklamalar doğrultusunda yeniden başvuru yapabilecek. MEB öğretmen atama takvimine göre, Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 3 Mayıs tarihinde yayınlanacak. 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılan sözlü sınavın ardından ise sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek.
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BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, ‘ilkatama.meb.gov.tr’ internet adresinden alınmaya başladı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.
Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.Ön Başvuruya ilişkin kayıtların Ek-4 Takvim’de belirtilen tarihin son günü, gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZSözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak ön başvurular, takvimde belirtilen süre içerisinde “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak suretiyle yapılacaktır.
Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine gitmeyeceklerdir.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ
Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
Adaylar; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili veEdebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi, Sınıf Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alanları bakımından KPSSP121 puan türünden; Almanca, Arapça ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden; diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava (2019 ve 2020) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı Elektronik Ön Başvuru Formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
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Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecektir.
Adayların ön başvuruda sisteme girdikleri iletişim bilgileri (cep telefonu, e-posta v.b), herhangi bir problemle karşılaşıldığında adayla iletişim kurmak açısından büyük önem arz ettiğinden, adayların bu bilgileri sisteme doğru ve eksiksiz girmeleri gerekmektedir.
Adaylar Elektronik Ön Başvuru Formuna güncel fotoğraflarını yükleyeceklerdir.
Başvuruyu elektronik ortamda onaylatmak üzere bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğü seçilecektir.
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Atamaya esas belgeler (mezuniyet belgesi veya diplomanın, varsa formasyon belgesinin, varsa denklik belgesinin ön ve arka yüzleri ile felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge v.b) taranarak elektronik ortamda aday tarafından sisteme yüklenecektir.
Ayrıca COVID-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.