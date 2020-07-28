20 bin öğretmen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı - MEB e devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu sorgulama
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Atama sürecinin ardından, mülakatlara katılan öğretmen adayları, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına 28 Temmuz'dan itibaren e devlet girişi ile ulaşacaklar. MEB sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu e devlet girişi, bu kapsamda sorgulamalarda yer almaya başladı. İşte, 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ve e devlet sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu ekranı.
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MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. MEB'ten yapılan açıklamaya göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözleşmeli öğretmenlik için başvuruda bulunan binlerce öğretmen adayı, mülakat sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Sınavı geçen adaylar atama tercihlerini 28-31 Ağustos’ta yapabilecekler.