20 bin öğretmen ataması ile ilgili yeni açıklama: MEB öğretmen alımı mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavları, başvuruların ardından adayların gündemine geldi. 26 Mart'a kadar ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihlerini yapan öğretmen adayları mülakat sınavları için hazırlıklarına başladı. Kılavuz bilgilerinden faydalanacak olan adaylar, mülakat yerlerini beklerken Milli Eğitim Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada "Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi." ifadelerini kullandı. Peki, MEB öğretmen alımı ne zaman yapılacak? İşte, 20 bin öğretmen ataması hakkında bilgiler.
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20 bin öğretmen alımında süreç devam ediyor. Ön başvuru işlemlerini 26 Mart'a kadar yapan adaylar mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. MEB 20 bin öğretmen atama takvimine göre, adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 3 Mayıs'ta yapılacak. 20 bin öğretmen alımı sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak. Atama tercihlerinin sonuçları ise en son süreçte 8 Eylül'de duyurulacak.
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20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI MÜLAKATLARI NE ZAMAN?
Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 26 Mart'a kadar yapıldı.
Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.
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Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek.
Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.
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BAKAN SELÇUK: '20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK'
Canlı yayında eğitim öğretim gündemi ile ilgili açıklamalar yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları ifade etti;
Daha çok atama olması, daha çok meslektaşımızla beraber olmak, elbette hepimizin arzusu. AK Parti döneminde de hep 40 bin ve üzerinde atamalar yapıldı. Bu sene için salgından kaynaklanan bir takım sorunlar ve bütçe olanakları ile ilgili bazı problemler, bütün bunlardan dolayı 20 bin kısıtı geldi, ama her zaman bizim işimiz, koşturmacamız bunun artması ile taleplerde bulunmak, görüşmeler yapmak.
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Bizim işimiz bu. Biz öğretmenlerimiz adına bu işin takipçisiyiz tabii ki. Her birinin umuda, işe ihtiyacı var. 'Verin bizim öğrencilerimizi' diyorlar. Bu ne kadar güzel bir duygu ve talep. Bu konuda da bizim elimizden geleni fazlasıyla yapmamız gerekiyor ve bunun için çok uğraşıyoruz. İmkanlar ölçüsünde yeni fırsatlar doğduğunda tabii ki olur, niye olmasın. Ama şu anda 20 bin ile kısıtlıyız.