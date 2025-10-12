×
HABERLERGündem Haberleri

20 bin liraya 28 günde üretti! 3 vitesli araç 370 kilometre yol gidiyor | Değerine paha biçilemiyor: Kesinlikle satmayı düşünmüyorum

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Hurda Araç#3 Vitesli
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 11:52

Eskişehir'de yaşayan 38 yaşındaki Fırat Eyüpoğlu, 28 günde 20 bin TL'ye hurda malzemelerden yaptığı aracı ile 370 kilometreyi 5 litre benzinle kat etmeyi başardı.