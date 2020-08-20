20 Ağustos Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu: Koronavirüs il il günlük vaka sayısı ve dünyada son durum (İstanbul - Ankara - Gaziantep - Diyarbakır)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca şunları söyledi;



Konya'da geçen ay %27.06 olan oran son hafta %12.51'e son 3 gün %10.42'ye kadar düştü. Özellikle ilaç kullanımı bayramdan bu yana artış gösterdiği için. İzmir'de geçen ay %13 olan oran son hafta 7.78'e son 3 gün 6.17'ye indi. İstanbul'da son hafta %4.28'e son 3 gün %3.67'ye kadar düşmüş oldu. 12.1 olan oran son hafta 5.61'e son 3 gün ise 4.57'ye kadar düşmüş oldu.



Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın.