20 Ağustos Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak? Süper Loto çekiliş sonuçları Millipiyangoonline.com'da...
20 Ağustos Süper Loto çekilişi bu akşam millipiyangoonline.com'dan canlı yayınlanacak çekiliş ile gerçekleştirilecek. 29 Milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecanı katlanan Süper Loto çekilişi merakla bekleniyor. Çekilişin ardından Süper Loto'da şanslı numaralar belli olacak. Gözler şimdi Süper Loto çekiliş saatinde.. Peki, Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta yapılacak? İşte, Süper Loto çekilişiyle ilgili detaylar...
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Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleştirilecek. Millipiyangoonline.com'dan canlı olarak gerçekleştirilecek çekiliş sonunda sonuç sorgulama ekranından biletizine çıkan ikramiye tutarını öğrenebileceksiniz..
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
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Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!