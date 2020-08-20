20 Ağustos akşam ezanı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İl il ezan saatleri
Akşam ezanı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namaz saatleri takviminde yayınlandı. Namaz ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 20 Ağustos akşam ezanı saatlerini merak ediyor. Ezan saatleri her ilde bir kaç dakika farklılık gösterebiliyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, 20 Ağustos 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde il il akşam ezanı saatleri bilgisi.
Akşam ezanı saat kaçta kılınacak sorusu ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen akşam ezanı saati, güneşin konumu dolayısıyla illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, tüm iller ve İzmir, Ankara ve İstanbul akşam ezanı saati bilgileri
|ANKARA AKŞAM NAMAZI SAATİ
|Akşam
|Yatsı
|20 Ağustos 2020 Perşembe
|19:46
|21:12
|21 Ağustos 2020 Cuma
|19:44
|21:10
|22 Ağustos 2020 Cumartesi
|19:43
|21:08
|23 Ağustos 2020 Pazar
|19:42
|21:07
|24 Ağustos 2020 Pazartesi
|19:40
|21:05
|25 Ağustos 2020 Salı
|19:39
|21:03
|26 Ağustos 2020 Çarşamba
|19:37
|21:01
|İZMİR AKŞAM NAMAZI SAATİ
|Akşam
|Yatsı
|20 Ağustos 2020 Perşembe
|20:06
|21:30
|21 Ağustos 2020 Cuma
|20:05
|21:28
|22 Ağustos 2020 Cumartesi
|20:04
|21:27
|23 Ağustos 2020 Pazar
|20:02
|21:25
|24 Ağustos 2020 Pazartesi
|20:01
|21:23
|25 Ağustos 2020 Salı
|19:59
|21:21
|26 Ağustos 2020 Çarşamba
|19:58
|21:20
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