MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri20 Ağustos akşam ezanı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İl il ezan saatleri
GeriGündem 20 Ağustos akşam ezanı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İl il ezan saatleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 19:36 | 

20 Ağustos akşam ezanı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir'de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İl il ezan saatleri

Akşam ezanı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından namaz saatleri takviminde yayınlandı. Namaz ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar, 20 Ağustos akşam ezanı saatlerini merak ediyor. Ezan saatleri her ilde bir kaç dakika farklılık gösterebiliyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, 20 Ağustos 2020 İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde il il akşam ezanı saatleri bilgisi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Akşam ezanı saat kaçta kılınacak sorusu ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen akşam ezanı saati, güneşin konumu dolayısıyla illere göre değişiklik gösteriyor. Peki, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? İşte, tüm iller ve İzmir, Ankara ve İstanbul akşam ezanı saati bilgileri

2
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL AKŞAM NAMAZI SAATİAkşamYatsı
20 Ağustos 2020 Perşembe20:0321:31
21 Ağustos 2020 Cuma20:0221:29
22 Ağustos 2020 Cumartesi20:0021:28
23 Ağustos 2020 Pazar19:5921:26
24 Ağustos 2020 Pazartesi19:5721:24
25 Ağustos 2020 Salı19:5621:22
26 Ağustos 2020 Çarşamba19:5421:20

3
Abone Olgoogle-news

ANKARA AKŞAM NAMAZI SAATİAkşamYatsı
20 Ağustos 2020 Perşembe19:4621:12
21 Ağustos 2020 Cuma19:4421:10
22 Ağustos 2020 Cumartesi19:4321:08
23 Ağustos 2020 Pazar19:4221:07
24 Ağustos 2020 Pazartesi19:4021:05
25 Ağustos 2020 Salı19:3921:03
26 Ağustos 2020 Çarşamba19:3721:01

4
Abone Olgoogle-news

İZMİR AKŞAM NAMAZI SAATİAkşamYatsı
20 Ağustos 2020 Perşembe20:0621:30
21 Ağustos 2020 Cuma20:0521:28
22 Ağustos 2020 Cumartesi20:0421:27
23 Ağustos 2020 Pazar20:0221:25
24 Ağustos 2020 Pazartesi20:0121:23
25 Ağustos 2020 Salı19:5921:21
26 Ağustos 2020 Çarşamba19:5821:20


TÜM İLLERİN AKŞAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi