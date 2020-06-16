20 21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kritik açıklamalarda!
'Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?' Korona virüsü vaka sayısında yaşanan artışla beraber, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Bu hafta gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda Bilim Kurulu üyelerinin yapacağı değerlendirmeye gözler çevrilirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Yeni kısıtlayıcı bir önlemin ortaya çıkıp çıkmaması, normalleşmenin nasıl devam edeceğine bağlı" dedi. Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. İşte, konuyla ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir uygulanan hafta sonu kısıtlamaları iki haftadır uygulanmıyor. Ancak son günlerde vaka artışıyla beraber gözler alınacak kararlara çevrildi. Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre rakamların 2 bini aşması durumunda il bazında hafta sonu yasakları, maske takmayana para cezası, park-piknik kısıtlaması gibi yeni önlemlerin gündeme getirilmesi değerlendiriliyor.
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Hükümet, vaka sayılarındaki artış sürdüğü takdirde Bilim Kurulu üyelerinin önerilerini ele alarak, “bölgesel yeni yasakların” hayata geçirilebileceğini değerlendiriyor. Edinilen bilgiye göre yapılan değerlendirme toplantılarında salgındaki vaka gerilemesinin son 8 günde kesintiye uğradığı, yüzde 30’a inmesi gereken gerilemenin, tam tersi artışa yöneldiği ifade ediliyor.Artışın bu hafta içinde 2 binli rakamlara ulaşacağı, bunu aşması durumunda da yeni önlemlerin alınması gerektiği belirtiliyor.
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Bölgesel olarak hafta sonları sokağa çıkma yasağı getirilmesi, asker uğurlamasında olduğu gibi kalabalıklarla yapılan tüm aktivitelerin yasaklanması, maske takmayanlara ceza verilmesi gibi “kısmi yasaklar”a dönülebileceği kaydediliyor.
Liseye giriş sınavı yapıldıktan sonra büyük şehirlerden yazlıkların olduğu sahil bölgelerine ve Anadolu kentlerine gidişin artacağı, salgın odaklarının değişebileceği ve buna yönelik lokal önlemlerin arttırılması gerektiği belirtiliyor.
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Normalleşme sürecinde birçok ülkede buna benzer gelişmeler yaşandığı, vaka sayısındaki artış hangi uygulamadan kaynaklanıyorsa, o uygulamaya yeniden sınırlama getirilerek çözüm bulunduğu ifade ediliyor.
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ÖMER ÇELİK'TEN AÇIKLAMA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni önlemler var mı?" sorusunu, "Şu anda açıklanmış, bize ifade edilmiş bir önlem yok. Yeni kısıtlayıcı bir önlemin ortaya çıkıp çıkmaması, normalleşmenin nasıl devam edeceğine bağlı. Biz, maskeye, mesafeye, temizliğe dikkat edersek bu şu andaki normalleşmeyi daha da güçlendirir." diye yanıtladı.
Konuyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.