2 yıllık üniversite taban puanları: 2020 TYT ile öğrenci alan bölümler ve başarı sıralamaları
2 yıllık bölümler üniversite taban puanları, 2020 YKS tercihlerinin başlamasıyla beraber adayların gündemine geldi. 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında YKS tercih kılavuzunda yer alan tablo bilgilerine göre adaylar tercihlerini tamamlayacak. Tablo 3'te yer alan önlisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler. İşte, önlisans üniversite taban puanları ve TYT ile öğrenci alan bölümlerin başarı sıralaması.
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2020 YKS tercihleri 6 Ağusto'ta ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklama ile başladı. Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapacak olan adaylar, YÖK Atlas motorundan da önlisans başarı sıralaması ve taban puanları görüntüleyecek. Ön lisans yani 2 yıllık üniversiteleri seçecek olanların, 2 yıllık bölümlerin ve taban puanlarına göre tercih sıralamalarını yapması gerekiyor. İşte, 2 yıllık önlisans bölümleri puanları.
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İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI
Üniversite taban puanları ile ilgili yapılan açıklamaca önlisans ve lisans programları ile ilgili bilgi verildi. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz.
Tablo 3’te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C’de bulabileceklerdir.
Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;
a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları
göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.
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2020-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2021-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.
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YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.
Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt hakkı kazanan adayların,kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.