MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri2 yıllık üniversite taban puanları: 2020 TYT ile öğrenci alan bölümler ve başarı sıralamaları
GeriEğitim 2 yıllık üniversite taban puanları: 2020 TYT ile öğrenci alan bölümler ve başarı sıralamaları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Eğitim
Haber Giriş: 06 Ağustos 2020 - 19:28,

2 yıllık üniversite taban puanları: 2020 TYT ile öğrenci alan bölümler ve başarı sıralamaları

2 yıllık bölümler üniversite taban puanları, 2020 YKS tercihlerinin başlamasıyla beraber adayların gündemine geldi. 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında YKS tercih kılavuzunda yer alan tablo bilgilerine göre adaylar tercihlerini tamamlayacak. Tablo 3'te yer alan önlisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebilecekler. İşte, önlisans üniversite taban puanları ve TYT ile öğrenci alan bölümlerin başarı sıralaması.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2020 YKS tercihleri 6 Ağusto'ta ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklama ile başladı. Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapacak olan adaylar, YÖK Atlas motorundan da önlisans başarı sıralaması ve taban puanları görüntüleyecek. Ön lisans yani 2 yıllık üniversiteleri seçecek olanların, 2 yıllık bölümlerin ve taban puanlarına göre tercih sıralamalarını yapması gerekiyor. İşte, 2 yıllık önlisans bölümleri puanları.

2İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI
Abone Olgoogle-news

İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN PUANLARI

Üniversite taban puanları ile ilgili yapılan açıklamaca önlisans ve lisans programları ile ilgili bilgi verildi. Aşağıdaki link üzerinden tüm puanlara ulaşabilirsiniz.

Tablo 3’te 2 (iki) yıllık yükseköğretim ön lisans programları yer almaktadır. Bu tablodaki programlara ek puanları ile yerleşme hakkı olan adaylar, kendi alanları ile ilgili yükseköğretim programlarını Tablo-6C’de bulabileceklerdir.

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3
Abone Olgoogle-news

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,

b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,

c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları

göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde kılavuz ile 2020-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

4
Abone Olgoogle-news

2020-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2021-YKS'ye girdikleri takdirde, OBP'lerinin çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülecektir.

5YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Abone Olgoogle-news

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları, en geç 31 Ağustos tarihine kadar erişime açılacak.

Üniversite kayıtları ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kayıt hakkı kazanan adayların,kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi