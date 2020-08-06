2 yıllık üniversite taban puanları: 2020 TYT ile öğrenci alan bölümler ve başarı sıralamaları

2020 YKS tercihleri 6 Ağusto'ta ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklama ile başladı. Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerini yapacak olan adaylar, YÖK Atlas motorundan da önlisans başarı sıralaması ve taban puanları görüntüleyecek. Ön lisans yani 2 yıllık üniversiteleri seçecek olanların, 2 yıllık bölümlerin ve taban puanlarına göre tercih sıralamalarını yapması gerekiyor. İşte, 2 yıllık önlisans bölümleri puanları.