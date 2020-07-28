2 yıllık önlisans bölümleri puanları 2020 - TYT ile alım yapan bölümler ve başarı sıralaması
2 yıllık bölümler taban puanları ve başarı sıralaması, üniversite tercih işlemlerine kısa süre kala gündeme geldi. YKS tercihlerini yapacak olan adaylar, YÖK ATLAS tercih robotu ekranı https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresinden önlisans başarılı sıralaması ve taban puanlarını görüntüleyecekler. İşte, TYT ile alım yapan bölümler ve başarı sıralaması ve önlisans bölümlerin taban puanları.
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2020 YKS tercih işlemlerinin başlamasına kısa bir süre kala, TYT puanı ile öğrenci kabul eden 2 yıllık ön lisans bölümlerinin neler olduğu merak konusu oldu. TYT ile alan 2 yıllık bölümler hakkında araştırma yapan üniversiteli adayları, 2 yıllık bölümlerin taban ve tavan puanlarını sorguluyor. İşte, TYT ile alım yapan bölümlerin taban puanları...
Üniversite eğitimine, ön lisans yani 2 yıllık eğitim alarak başlamak isteyen çok sayıda kişi, 2 yıllık bölümlerin ve taban puanlarını sorguluyor. İşte, 2 yıllık önlisans bölümleri puanları ve başarı sıralaması...
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İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN VE TAVAN PUANLARI
Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri gibi iki yıllık bölümlerin yanı sıra onlarca başka ön lisans programına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, TYT puanı ile öğrenci kabul edecek olan iki yıllık ön lisans programları hakkında kapsamlı bilgi almak adına araştırma yapıyor.
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Bu bölümlerin iş imkanlarını, ders programlarını ve taban puanlarını sorgulayan öğrenciler, konu hakkında resmi bilgiler ışında araştırma yapmak istiyor. Bu hususta YÖK'ün tercih robotu öğrencilere son derece faydalı bilgiler sunuyor. TYT puanı ile öğrenci kabul eden üniversitelerin iki yıllık bölümleri hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklamanız yeterli olacaktır.