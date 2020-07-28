2 yıllık önlisans bölümleri puanları 2020 - TYT ile alım yapan bölümler ve başarı sıralaması

İKİ YILLIK BÖLÜMLER TABAN VE TAVAN PUANLARI Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ameliyathane Hizmetleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Çocuk Gelişimi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası ve Tıbbi Görüntüleme Teknikleri gibi iki yıllık bölümlerin yanı sıra onlarca başka ön lisans programına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, TYT puanı ile öğrenci kabul edecek olan iki yıllık ön lisans programları hakkında kapsamlı bilgi almak adına araştırma yapıyor.