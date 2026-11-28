Şerif ofisi, WVU Medicine Children’s bünyesinde görev yapan, çocuk istismarı konusunda uzman bir çocuk doktorunun iki yaşındaki çocuğun maruz kaldığı durumu tıbbi çocuk istismarı olarak teşhis ettiğini açıkladı. Bu istismar biçimi, kamuoyunda 'dolaylı Munchausen sendromu'yla ilişkilendiriliyor.
Günümüzde bir başkasına yüklenen yapay bozukluk olarak da adlandırılan dolaylı Munchausen sendromu, bir kişinin bakımından sorumlu olduğu başka bir kişide gerçekte bulunmayan hastalık belirtilerini varmış gibi göstermesi, mevcut belirtileri abartması veya hastalık belirtilerine neden olmasıyla karakterize edilen psikiyatrik bir bozukluk.
Özellikle çocukların söz konusu olduğu vakalarda bu davranışlar, gereksiz tıbbi tetkiklere, ilaç tedavilerine, hastaneye yatışlara ve cerrahi müdahalelere yol açabiliyor.
Bu tür vakalarda çocuğun maruz kaldığı tıbbi istismarın belirlenmesi ile bakım veren kişiye psikiyatrik tanı konulması ise birbirinden farklı süreçler olarak değerlendiriliyor.