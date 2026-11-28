Bir annenin çocuğunun sağlığı için doktor doktor gezmesi ilk bakışta endişeli bir ebeveynin çabası gibi görünebilir. Ancak ABD'nin Batı Virginia eyaletinde yaşanan bir olay, bu ziyaretlerin ardında çok farklı bir neden olabileceğini ortaya koydu.

İki yaşındaki çocuğunun yemek yiyemediğini ve nadir görülen hastalıklara sahip olduğunu öne süren Emilee Guzman, çocuğunu iki yılı aşkın sürede yaklaşık 175 kez doktora götürdü. Küçük çocuğun midesine ameliyatla beslenme tüpü bile takıldı.

Ancak soruşturmacıların tıbbi kayıtları incelemesi ve çocuğun annesinden alınmasının ardından yaşananlar, vakayı bambaşka bir boyuta taşıdı.