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2. turda seçmen kağıtları yeniden mi dağıtılacak? 2. tur oy kullanma yerleri ve sandıkları değişecek mi?

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#Seçmen Kağıdı Sorgulama#2. Tur#2. Turda Seçmen Kağıtları Yeniden Mi Dağıtılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2023 13:26

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından, seçmen kağıdı sorgulama bilgileri yeniden gündeme geldi. 14 Mayıs seçimlerindeki seçmen bilgilerinin aynı kalıp kalmayacağı merak edilirken, aynı zamanda seçmen kağıdı evlere yeniden dağıtılacak mı araştırmaları hız kazandı. YSK'dan beklenen açıklama geldi. Peki, 2. turda seçmen kağıtları yeniden mi dağıtılacak? 28 Mayıs 2. tur oy kullanma yerleri ve sandıkları değişecek mi? İşte detaylar...

1/32. turda seçmen kağıtları yeniden mi dağıtılacak 2. tur oy kullanma yerleri ve sandıkları değişecek mi

Seçmen kağıdı sorgulama 2023, ikinci tur seçimleri öncesi gündeme geldi. Yeni dönem Cumhurbaşkanını belirlemek için seçmenler ikinci kez sandık başına gidecekler. 28 Mayıs seçimleri için seçmen kağıdı dağıtılacak mı merak edilen konuların başında geliyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından düzenlenen seçmen kağıdında vatandaşların kimlik bilgileri, seçim tarihi, sandık yeri, sandık numarası ve sıra numarası gibi bilgiler ile birlikte seçmenin kütüğe kayıtlı adresi yer alıyor. Peki, 2. turda seçmen kağıtları yeniden mi dağıtılacak? 2. tur oy kullanma yerleri ve sandıkları değişecek mi?

 

2/32. TURDA SEÇMEN KAĞITLARI YENİDEN Mİ DAĞITILACAK

2. TURDA SEÇMEN KAĞITLARI YENİDEN Mİ DAĞITILACAK?

AK Parti, 2'nci tur için seçmenlere tekrar bilgi kağıdı gönderilmesi için başvuruda bulundu. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in verdiği dilekçede, "Ülkemizde ilk defa ikinci tur seçim yapılmaktadır. Seçmenler ilk defa yeni bir uygulama ile karşılaşmaktadırlar. İlk turda bile bazı art niyetli görevli görevsiz kişilerin 'eğer seçmen bilgi kağıdınız yoksa oy kullanamazsınız' gibi durumlarla karşılaşılmış, hatta okul bahçelerine seçmen bilgi kağıdı olmayanların alınmaması gibi durumlar da olmuştur.

Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kağıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kurul kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim" denildi.

3/3SEÇMEN KAĞIDI SORULAMA BİLGİLERİ

SEÇMEN KAĞIDI SORULAMA BİLGİLERİ

Seçmen kağıtlarını kaybedenler Yurttaşlar, oy kullanacakları yerlere e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden (444 9 975) öğrenebiliyor.

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#Seçmen Kağıdı Sorgulama#2. Tur#2. Turda Seçmen Kağıtları Yeniden Mi Dağıtılacak