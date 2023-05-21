2. turda seçmen kağıtları yeniden mi dağıtılacak? 2. tur oy kullanma yerleri ve sandıkları değişecek mi?

2. TURDA SEÇMEN KAĞITLARI YENİDEN Mİ DAĞITILACAK?

AK Parti, 2'nci tur için seçmenlere tekrar bilgi kağıdı gönderilmesi için başvuruda bulundu. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in verdiği dilekçede, "Ülkemizde ilk defa ikinci tur seçim yapılmaktadır. Seçmenler ilk defa yeni bir uygulama ile karşılaşmaktadırlar. İlk turda bile bazı art niyetli görevli görevsiz kişilerin 'eğer seçmen bilgi kağıdınız yoksa oy kullanamazsınız' gibi durumlarla karşılaşılmış, hatta okul bahçelerine seçmen bilgi kağıdı olmayanların alınmaması gibi durumlar da olmuştur.

Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2'nci tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kağıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kurul kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim" denildi.