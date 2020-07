2 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosu son durum: Corona Virüs vaka ve ölüm sayısı.. Covid 19 dünya geneli son dakika haberler

ABD'de salgın nedeniyle 45 milyon kişi işsiz kalırken, buna karşın milyarderlerin 584 milyar dolar kazandığı ortaya çıktı.



Kovid-19 salgını nedeniyle 12 Mart'ta kapılarını seyircilere kapatan New York Broadway gösterilerinin açılmasının Ocak 2021'e kadar uzatıldığı duyuruldu.



Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 350 bine çıkarken, can kaybı 57 bin 770, iyileşen sayısı ise 733 bin 800'ü geçti.



Rusya'daki vaka sayısı 641 bine, can kaybı 9 bin 166'ya ulaşırken, Hindistan'da ise vaka sayısı 567 bin, can kaybı da 16 bin 904 oldu.