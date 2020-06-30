2 Temmuz A101 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel kataloğu
A101 2 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete bu hafta perşembe günü yeni aktüel ürünler geliyor. 2 Temmuz broşürü içerisinde yatarlı 3 kişilik salıncak 1.499 TL, rattan görünümlü 4 kişilik masa sandalye set 649 TL, masa üstü fan 49,95 TL, çubuk el blender 65 TL, sulu soğutucu fan 99, 95 TL, ayakkabı dolabı 49,95 TL, cam salata kasesi 14,95 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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2 Temmuz 2020 A101 aktüel ürünlerinin yer aldığı haftalık broşür yayımlandı. Markete bu hafta kablosuz Mouse 54,95 TL, kablosuz klavye Mouse set 119 TL, kablosuz kulaklık 499 TL, full hd android smart led TV 1.549 TL fiyatı ile geliyor. Televizyonun kablosuz görüntü aktarma özelliği, 3 adet HDMI girişi, 2 adet USB girişi bulunuyor. Broşür içerisinde yatarlı 3 kişilik salıncak 1.499 TL, rattan görünümlü 4 kişilik masa sandalye set 649 TL, masa üstü fan 49,95 TL, çubuk el blender 65 TL fiyatı ile yer alıyor.